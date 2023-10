بعد أن ألغت متابعتها...سيلينا غوميز تكشف حقيقة خلافها مع دوا ليبا

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة العالمية سيلينا غوميز عن شائعات العداء مع الفنانة وكاتبة الأغاني الألبانية دوا ليبا بعد أن لاحظ المعجبون أنها ألغت متابعتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وتطلبت سيلينا من الناس أن يهدأوا عندما يتعلق الأمر بشائعات العداء هذه، إذ بعد أن لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن نجمة مسلسل "Only Murders in the Building" قامت بإلغاء متابعة دوا ليبا في وقت سابق من هذا الصيف، بدأ المعجبون في التكهن بأنه قد يكون هناك بعض المشاكل بين الفنانتان. الآن، سيلينا تضع الأمور في نصابها الصحيح.

وقالت: "لقد كانت حادثة!" أوضحت الفنانة البالغ من العمر 31 عامًا في مقابلة جديدة لها: "كنت أقوم للتو بتنظيف بعض صفحات على صفحتي الخاصة بي. ثم اتصل بي شخص ما وقال: ماذا حدث مع دوا؟!".

وعلى الرغم من أن توضيح سيلينا الرسمي يأتي بعد أشهر من الخطأ الذي حدث على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها بذلت أيضًا جهودًا لإظهار دعم لـ دوا في ذلك الوقت.