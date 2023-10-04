بالصور - حبيبة ليوناردو دي كابريو جيجي حديد تلتقي بحبيبته الحالية

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ميرنا وليد - بيروت - عرضت كل منعارضتا الأزياء جيجي حديد وفيتوريا سيريتي أزياءهما الراقية في عرض شانيل للملابس النسائية لربيع وصيف 2024 كجزء من أسبوع الموضة في باريس يوم الثلاثاء في 3 أكتوبر في باريس، فرنسا.
وإذا لم تكن على علم، فقد ترددت شائعات منذ فترة طويلة عن مواعدة جيجي للممثل الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو.
وتزعم التقارير الأحدث أن ليو يواعد الآن فيتوريا وقد تم رصدهما وهما يتواعدان أثناء إجازتهما معًا في أوائل أيلول/سبتمبر. آخر تقرير عن ليو وجيجي معًا ربما كان من تموز/يوليو من هذا العام.
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