شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار: أدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم الكبير علي الحجار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث إنه حقق إنجازات كبيرة، مضيفا: "وأتوقع تحقيق المزيد في الفترة المقبلة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتمت فعالياته أول أمس الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.