مي حسن تنضم الى فريق عمل "حدوتة منسية"

ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة المصرية مي حسن الى فريق عمل مسلسل "حدوتة منسية" الذي تقوم ببطولته الممثلة سوسن بدر الى جانب عدد من الممثلين وتدور احداثه في اطار اجتماعي تشويقي وهو من تأليف محمد حمدان، وإخراج محمد محيي.

كما وتشهد الممثلة المصرية نشاطاً في هذه الفترة حيث تشارك في الفيلم المصري "فيتو" الذي تقوم ببطولته الممثلة إلهام شاهين.

وآخر مشاركات مي حسن كانت في مسلسل "ضربة معلم" الذي صدر عام 2020 وقام ببطولته محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، وكانت احداثه تدور في اطار شعبي.