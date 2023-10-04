إليكم آخر التطورات في أزمة شاكيرا وبيكيه

ميرنا وليد - بيروت - بعد اكثر من عام على انفصالهما وانتهاء قصة حبهما، توصلت النجمة العالمية شاكيرا وحبيبة نجم برشلونة جيرارد بيكيه الى اتفاق ودي بما يخص ممتلكاتهما المشتركة، قررت النجمة الكولومبية وحبيبها السابق بيع ممتلكاتهما في برشلونة بما فيها قصرهما الكبير الذي تبلغ مساحته 3800 متر مربع والذي شهد على قصة حبهما على مدى سنين.



ويتضمن القصر حوض سباحة كبير وملعب تنس وصالة العاب رياضية مجهزة بشكل كامل بالاضافة الى حديقة واسعة. وذكرت صحيفة لا فانغارديا الإسبانية، أن القصر يديره حاليا خوان بيكيه، والد جيرارد.