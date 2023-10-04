شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج عواد شكرى بعد مشوار طويل فى السينما التسجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المخرج عواد شكرى، صباح اليوم الأربعاء، وتقام صلاة الجنازة الساعة 2 ظهرًا فى مطرانية الجيزة بشارع مراد.

ونعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، المخرج عواد شكرى، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وقال عبد الجليل إن الراحل سيظل خالدًا بيننا بأعماله التى لن تنسى وستظل دائما محفورة فى أذهان المشاهدين، حيث قدم الكثير من الأفلام التي تمثل علامة في تاريخ السينما التسجيلية.

وتقدم عبد الجليل بخالص العزاء لأسرة الراحل متمنياً من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن المخرج عواد شكرى أحد مخرجى السينما التسجيلية فى مصر، تخرج من معهد السينما فى 1978، أخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين- القشاش)، والتى شاركت فى مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.