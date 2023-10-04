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شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وحميدة ونرمين الفقى فى رحلة بحرية على هامش مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
حيث أعرب النجوم عن سعادتهم بتكريمهم ومشاركتهم بالدورة الـ 39 من عمر المهرجان الذي يعد واحداً من أهم وأقدم وأعرق المهرجانات السينمائية.
رحلة بحرية علي هامش مهرجان الإسكندرية
يذكر أن الدورة الـ 39 افتتحت فعالياتها مساء الأحد الماضي بمكتبة الإسكندرية ومن المقرر ان تختتم فعالياتها غدآ الخميس الموافق 5 أكتوبر
جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.
رحلة بحرية علي هامش مهرجان الإسكندرية
رحلة بحرية علي هامش مهرجان الإسكندرية
رحلة بحرية علي هامش مهرجان الإسكندرية
رحلة بحرية علي هامش مهرجان الإسكندرية
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