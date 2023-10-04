شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وحميدة ونرمين الفقى فى رحلة بحرية على هامش مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رحلة بحرية للنجوم المشاركين بالدورة الـ 39 للمهرجان، حيث شارك بها كلاً من الفنانة إلهام شاهين والفنان محمود حميدة والفنانة نرمين الفقي الفنانة سلوي محمد علي ،الفنانة منال سلامة، والمخرج اليوناني المصري كوستاس فيرس، إلي جانب عدد من السينمائيين المصريين ومن ضمنهم مدير التصوير د. سمير فرج ، والمخرج هاني لاشين، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

حيث أعرب النجوم عن سعادتهم بتكريمهم ومشاركتهم بالدورة الـ 39 من عمر المهرجان الذي يعد واحداً من أهم وأقدم وأعرق المهرجانات السينمائية.



رحلة بحرية علي هامش مهرجان الإسكندرية

يذكر أن الدورة الـ 39 افتتحت فعالياتها مساء الأحد الماضي بمكتبة الإسكندرية ومن المقرر ان تختتم فعالياتها غدآ الخميس الموافق 5 أكتوبر

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.