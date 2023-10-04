شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج كوستا فيرس: أعشق المسحراتي وأسمع أسمهان وأحلم بفيلم كوبري الليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل ندوة تكريم المخرج اليوناني كوستا فيرس، خلال فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والذي يرأسه الناقد الأمير أباظة، بحضور الفنانة منال سلامة، والمخرج سمير فرح، والناقد والسيناريست وليد سيف وعدد من الصحفيين والاعلاميين.

وقال المخرج اليوناني كوستا فيرس فى بداية الندوة: "عشت في مصر 22 سنة، وشكلت مصر الكثير من شخصيتي ووجداني، فقد تربيت وترعرت في حي شبرا، وكنت أعشق الفن منذ طفولتي وشاركت في العديد من الأفلام ككومبارس مثل فيلم "أيامنا الحلوة، وباب الحديد، وغرام وإنتقام".

وتابع كوستا فيرس: "أعشق أسمهان وأم كلثوم، وأحب المسحراتي، ولدي مشروع هو حلم حياتي، اسمه "كبري الليمون" هذا الفيلم طالما حلمت بتقديمه وهو يحكي ذكرياتي في مصر، ووجدت له منتج يوناني وأخر فرنسي ولكن أبحث عن منتج مصري لأن الفيلم سيتم تصويره في مصر".

وأضاف فيرس: "أنا سعيد جداً بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، فمدينة الإسكندرية لها طابع خاص علي نفسي، وأشكر رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة علي إتاحة تلك الفرصة، وأشكر الحضور الكريم، وأنهي فيرس حديثه بغنائه أغنية "سلمي ياسلامة روحنا وجينا بالسلامة ".

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.