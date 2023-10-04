ميرنا وليد - بيروت - ظهرت النجمة العالمية آن هاثاواي في واحدة من أكثر إطلالاتها إثارة للاهتمام أثناء نزهة في مدينة نيويورك. إختارت هاثاواي ان ترتدي طقماً نصف جينز ونصف بدلة يبدو مثاليًا للانتقال من المكتب إلى لقاء مع الاصدقاء. كان الجزء العلوي من البدلة فائقة الأناقة عبارة عن سترة صغيرة ذات لونين تبدو وكأنها سترة بدلة بياقة سوداء منظمة في الأعلى وتحولت إلى مشد مثير من الدنيم. اتبعت السراويل نفس التصميم، حيث بدأت بالجينز الأزرق وانتقلت إلى السراويل السوداء؛ للوهلة الأولى، بدا الأمر كما لو أن هاثاواي وضعت بعض الجينز الفضفاض في بنطالها الأنيق.

لم يكن مظهر البدلة الملتوي بحاجة إلى أي إكسسوارات، لكن هاثاواي أضافت بعض السحر العصري مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي الأسود اللامع من كريستيان لوبوتان، ونظارات شمسية سوداء حادة، وأقراط فضية كبيرة. كانت ترتدي مكياجًا طبيعيًا.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - آن هاثاواي تدمج بين الجينز والبدلة النسائية في شوارع نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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