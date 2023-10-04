بالفيديو - "بربك" لناصيف زيتون تتجاوز الـ100 مليون مشاهدة على يوتيوب

ميرنا وليد - بيروت - لطالما كان ناصيف زيتون السبّاق دائماً، و في زمن الأرقام ظلّ رقماً صعباً. كان أوّل فنان عربي يُطلق و يُسوّق عبر المنصات الرقمية وتمكّن من جمع المحبيّن في شبّاك التذاكر كما في العالم الافتراضي، واول فنان عربي يتخطى البومه ١٠٠ مليون مشاهدة منذ ١٠ اعوام عبر تقنية الليريك فيديو lyric video.

فمنذ ايّام كان يحتفل في تجاوز lyric video الليريك فيديو لأغنيته بربّك حاجز ال ١٠٠ مليون مشاهدة على منصّة يوتيوب لتكون سابقة حيث تفوقت على الميوزيك فيديو music video للاغنية و التي حصدت ٣٠ مليون مشاهدة على المنصّة ذاتها.

و يذكر أن ناصيف زيتون كان أول فنان عربي يعتمد lyric video لطرح و تسويق اغانيه.

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