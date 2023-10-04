بالصورة - وليد توفيق مكرماً في مهرجان العراق الدولي

ميرنا وليد - بيروت - كرم مهرجان العراق الدولي الذي انعقدت فعالياته يوم البارحة الفنان اللبناني وليد توفيق عن مسيرته التي تمتد على مدى خمسين عاماً. نشر الفنان اللبناني صورة على صفحته الخاصة وهو يحمل جائزة تكريمه وعلق عليها كاتباً: "شكراً مهرجان العراق الدولي على هذا التكريم الذي أعتز وأفتخر به .. شكراً العراق الحبيب على حفاوة الإستقبال والحب وكرم الضيافة".

وسلمت الاعلامية المصرية بوسي شلبي الفنان اللبناني جائزته فتوجه بكلمة الى كل من تعاون معه على مدى خمسين عاماً شاكراً الملحنين والمؤلفين والاعلاميين ومقدمي البرامج.

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