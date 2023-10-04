حلمي بكر يثير الجدل حول حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الموسيقار المصري حلمي بكر عن تفاصيل وضعه الصحي، بعد تعرضه لوعكة صحية، موضحاً إلى أن الأطباء أكدوا له أن سبب مرضه هو حالته النفسية السيئة، داعياً الله أن يمنّ عليه بالشفاء، حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى.



وقال بكر: "بطلب من ربنا الشفاء، أنا دخلت المستشفى على رجلي وخرجت على عجلة، رجلي حرقاني على طول، ولما عملت التحاليل، الدكاترة قالولي مفيش حاجة عندك أنت نفسياً مش مظبوط، ولما ربنا يريد تاني هقف على رجليّ، والحمد لله حب الناس بيهون جزء من نفسيتي".

وكانت أخبار قد انتشرت في الفترة الأخيرة عن إصابة حلمي بكر بالاكتئاب، بسبب عدم سؤال نجوم الفن عنه، وهو ما عرّضه لأزمة نفسية حادة، حيث قال الموسيقار سليم سحاب إنه تواصل مع بكر، ولكن أثناء مكالمته معه شعر بسوء حالته النفسية، ولذلك طالب نجوم الفن بضرورة السؤال عن الموسيقار حلمي بكر، والتقرّب منه حتى لا تتدهور حالته النفسية والصحية.

ورداً على تصريحات سليم سحاب، والتي أثارت حالة من الجدل وقتها، حرص حلمي بكر على أن يطمئن الجمهور على صحته، فقال إنه يتمتع بصحة جيدة إلى حدٍ ما، وكل ما يتردّد حول تدهور حالته الصحية غير صحيح بالمرة، مؤكداً: "أنا كويس وبخير، وزعلان من كل اللي قال عليا كلام موش صحيح".