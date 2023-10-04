إبنة روبين ويليامز غاضبة من ديزني لهذا السبب !

ميرنا وليد - بيروت - استعملت شركة ديزني، الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صوت الممثل الأميركي الراحل روبن ويليامز في فيلم قصير أطلقته بمناسبة مرور 100 عام على عالم "والت ديزني".

هذه الخطوة أثارت غضب زيلدا روبن ابنة روبن ويليامز، التي انتقدت الشركة بشكل غير مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبرت زيلدا عن غضبها من استخدام صوت والدها دون موافقته للتعبير عن مشاعرها الخاصة بخصوص معركة نقابة الفنانين الأميركيين ضد استخدام الذكاء الاصطناعي في الأداء الصوتي.

وقالت أن هذا القرار ليس مجرد قضية شخصية بل يتعلق بحق الممثلين الأحياء في العمل والتمثيل، معتبرة أن الذكاء الإصطناعي يمكن أن يمنع فرصهم. كما انتقدت النسخ التي تم إنتاجها بواسطة الذكاء الإصطناعي بأنها "مسخ فرانكشتاين" ووصفتها بأنها "كذبة مروعة".

والجدير بالذكر انه من المقرر أن يظهر صوت روبن ويليامز في فيلم ديزني القصير الجديد بعنوان "Once Upon a Studio"، حيث سيؤدي صوت شخصية "جنّي" من فيلم "علاء الدين" الكرتوني.

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