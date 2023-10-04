شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار سوسن بدر ضيفة شرف حفل افتتاح مهرجان بردية لسينما الومضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار مهرجان بردية لسينما الومضة، دورة المخرج الراحل عاطف الطيب، على الفنانة سوسن بدر لتكون ضيفة شرف حفل الافتتاح الذى يقام يوم 23 ديسمبر المقبل، وذلك تكريما لمشوارها الفنى الذى تخطى 400 عمل فنى ما بين أعمال سينمائية ومسرحيات ومسلسلات وسهرات تليفزيونية.

ويقام مهرجان بردية لسينما الومضة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون فى الفترة من 23 حتى 29 ديسمبر من العام الجارى بدار الأوبرا المصرية، ويتولى رئاسة المهرجان المخرج أكرم فريد كما تم تعيين عزة أبو اليزيد مديرا للمهرجان.

وفى سياق متصل تنتظر سوسن بدر عرض فيلم " آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، والفيلم بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

فيلم ال شنب يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.