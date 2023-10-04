محمد هنيدي يخوض تجربة مميّزة مع ممثلين من ذوي الإحتياجات الخاصة !

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ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري محمد هنيدي عن خوضه تجربة مسرحية جديدة هي الأولى في مسيرته الفنية حيث يتعاون خلالها مع ممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحمل عنوان "فرحات والعائلة".
ونشر هنيدي عبر حسابه الخاص، البوستر الدعائي للمسرحية، وعلّق عليه بالقول: "عرض مسرحي من بطولة مواهب من ذوي الهمم... على مدار عام ونصف العام يتم الإعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم".
وتابع: "مشروع عمل مسرحي يشاركني فيه فنانون من أصحاب الهمم... قصة اجتماعية بقالب كوميدي نعرض فيها مواهب رائعة لفنانين مميزين جداً... خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في كل المجالات".
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