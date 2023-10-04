بالصورة - جيني إسبر عضواً في لجنة تحكيم "ملكة جمال الكون"

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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة السورية جيني إسبر عن اختيارها لتكون عضو لجنة تحكيم في مسابقة "ملكة جمال الكون"، حيث نشرت على صفحتها الخاصة صورة وعلقت عليها: "لو نظرت إلى الوجود بعين التفاؤل لرأيت الجمال منتشرا في جميع مخلوقاته، يشرفني أن أكون أحد لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الكون»، وتفاعل عدد كبير من محبيها ومتابعيها مع الخبر متمنين لها التوفيق والنجاح.
وكانت انتهت إسبر منذ فترة وجيزة من تصوير مشاهدها في مسلسل "عزك يا شام" وهو من مسلسلات البيئة الشامية ويجمعها للمرة الثانية بالممثل حيدر أحمد.
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