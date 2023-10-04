"بيسان شو نفع الدني بلاكي" .. وردة ذبلت في ليالي نيسان هل تذكرون هذه الأغنية ؟

ميرنا وليد - بيروت - من منكم يذكر اغنية "بيسان شو نفع الدني بلاكي" ؟

بيسان شابة من إحدى بلدات الجنوب اللبناني، كانت محبوبة من الجميع وناشطة اجتماعية مندفعة وطيبة القلب وتحلم أن تكون صحفية، ووحيدة لوالدتها ولديها أخ مسافر مع والدها .



احبها شخص اسمه خضر حجازي واراد ان يخطبها، لكن اهل بيسان رفضوه، ولتنسيها امها اياه اجبرتها ان توافق على خطبة شاب يدعى سمير، ففي احدى المرات، حصل نقاش حاد بين بيسان وخطيبها الجديد سمير في السيارة مما ادى بهما لحادث سير مروع، فحزن .

حزن خضر كثيراً على رحيل بيسان وأراد أن يخلد ذكراها فطلب من صديقه علاء الأمين وهو مهندس ميكانيك موهوب موسيقيا بتلحين وغناء ما كتبه عنها ..

*يا رب صبرني و صبر اهلا ع غيابها

ريتون شافوها

اهلا و زفوها

و حدي مشوها فوق الورد

شفتن لفوها بنعشا حطوها

وصاروا يرشوها بنفس الورد

