أمينة خليل تسعى وراء الترند في موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة المصرية أمينة خليل لخوض اولى تجاربها على خشبة المسرح ضمن موسم الرياض في عرض تحت عنوان "سناب شات"، يدور حول الفتيات اللواتي تهتم بالموضة سعياً وراء الترند. يشارك في مسرحية سناب شات الممثلين مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وتدور أحداثها حول التظاهر المستمر لدى الفتيات بالموضة والمظاهر الخداعة؛ رغبة في اقتناص الترند.

انضمت الممثلة أمينة خليل إلى فريق عمل فيلم "أنف وثلاث عيون"، المقتبس من رواية الاديب إحسان عبد القدوس وهو من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك ومن اخراج أمير رمسيس.

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