بينهم مايا دياب ونيقولا معوض وسعد رمضان.. فنانون أيدوا المساكنة أوعاشوها

ميرنا وليد - بيروت - يحدث أن يفاجئ الفنانين متابعينهم والجمهور ببعض التصريحات التي يعتبرها البعض جريئة أو خارجة عن المألوف.

وعن موضوع المساكنة، الذي لا يزال يحدث جدل بين الجمهور، وينقسموا بين مؤيد وداعم للفكرة، وبين مناهض لها، إنقسم الفنانون أيضاً بآرائهم، إليكم إذاً قائمة بأبرز الممثلين والفنانين اللذين يؤيدون هذه التجربة، او عاشوها سابقاً.

يوري مرقدي

أكد الفنان اللبناني يوري مرقدي أنه عاش مع زوجته قبل الزواج، وأنه سمح لابنته الكبرى بالمساكنة، مشيرا أنها تعيش الآن في كندا.

محمد عطية

أما الفنان المصري محمد عطية، فأكد سابقاً أنه يرفض فكرة الزواج قبل أن يعيش لفترة مع السيدة التي سوف يتزوجها المساكنة.

سعد رمضان

الفنان اللبناني سعد رمضانم إعترف في إحدى المقابلات أنه عاش المساكنة لفترة بعد خروجه من ستار أكاديمي، لكنه ندم على التجربة.

إيناس الدغيدي

الإعلامية المصري إيناس الدغيدي تحدثت عن رأيها في المساكنة وفي ممارسة الجنس قبل الزواج، وأكدت أنها تؤيد هذه الفكرة بل وتفضلها.

أسعد رشدان

الممثل اللبناني أسعد رشدان أكد سابقاً أنه يؤيد فكرة المساكنة.

عبدو شاهين

وتحدث الممثل اللبناني عبدو شاهين سابقاً عن تجربة المساكنة التي عاشها مع شابة لمدة سنة ونصف السنة.

مايا دياب

أما الفنانة اللبنانية مايا دياب، فقد أكدت أن المساكنة كانت مهمة للغاية بالنسبة لها قبل زواجها.

نيقولا معوض

الممثل اللبناني نيقولا معوض أكد أنه يؤمن بالعلاقات قبل الزواج، ولا توجد لديه أزمة في هذا الأمر، مشيراً إلى خوضه هذه التجربة في حياته.

جهاد سعد

الممثل السوري جهاد سعد أكد أنه عاش تجربة المساكنة لمدة 12 سنة مع شخصية معروفة تمنع عن ذكر إسمها، كما أنه لا يمانع أن تعيش إبنته التجربة نفسها.