المطربة بوسي: "تشرفت بالغناء في حفل مرور 50 سنة على انتصارات حرب أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة بوسي عن سعادتها بالغناء في فعاليات حفل مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر.

ونشرت بوسي صورًا لها من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "تشرفت بالغناء في فعاليات حفل مرور 50 سنة على انتصارات حرب أكتوبر المجيد، أمام متحف الحضارة"

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة (أكتوبر.. إرادة وطن)؛ بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ "أيمن عقل"، وعقب ذلك قدمت الممثلة هبة مجدي فقرة تحت عنوان (شعلة النصر) حيث قالت إنه بمناسبة مرور 49 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة نطلق (شعلة النصر) ليتم تسليمها من جيل إلى جيل، وتتحرك الشعلة حتى تصل إلى قناة السويس في منطقة النصب التذكاري بالإسماعيلية، أول مكان تم رفع فيه العلم المصري على الضفة الشرقية من القناة في حرب أكتوبر، وأضافت أن شعلة النصر ستظل مضاءة حتى العام المقبل، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.