وفاة المخرج عواد شكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، المخرج عواد شكري، الذي توفي اليوم.

وقال "عبد الجليل" في بيان، إن عواد شكري سيظل خالدًا بيننا بأعماله التي لن تنسى وستظل دائما محفورة في أذهان المشاهدين، إذ قدم الكثير من الأفلام التي تمثل علامة في تاريخ السينما التسجيلية.

وتقدم مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، بخالص العزاء لأسرة الراحل متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم عواد شكري خلال مسيرته الفنية عدد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة منها: "الحلق- قطر الصعيد- المحجر" وغيرها