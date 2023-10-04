إلهام شاهين تنشر صور رفقة نجوم الفن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بعدد من نجوم الفن في الإسكندرية، على هامش تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة كل من الفنان محمود حميدة، أمير شاهين، نرمين الفقي، جومانا مراد، غيرهم.

وعلقت إلهام شاهين على الصور: "الله على جمالك يا إسكندرية ولمة الأصدقاء الغاليين والعيلة، ربنا يجمعنا دايما في حب السينما وحب إسكندرية أجمل شواطئ البحر المتوسط".

وأقيم مساء الإثنين ندوة على هامش تكريم الفنانة إلهام شاهين بحضور رئيس المهرجان، الأمير أباظة وعدد من النجوم والإعلاميين أبرزهم الفنان محمود حميدة، الفنانة ليلى علوي، الفنانة منال سلامة، الفنانة سلوى محمد علي، والإعلامية بوسي شلبي.

مهرجان الإسكندرية تقام فعالياته في الفترة من 1- 5 أكتوبر تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط.