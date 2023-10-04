"عمري ما كنت أحلم أن يبقى معايا فلوس".. أبرز تصريحات أحمد حلمي في برنامج "AB TALKS"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks".

وخلال اللقاء صرح حلمي عدد من التصريحات، منها أنه كان يخجل من الحديث عن الأزمات المالية التي تعرض لها في بداية حياته".

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز تصريحات أحمد حلمي في البرنامج.

- كنت زمان بهرب من الخروجات عشان منيو الأكل كان بالإنجليزي.

-لما عملت برنامج الأطفال حسيت اني بعرف أعمل حاجة.

- عمري ما كنت أحلم أن يكون معايا فلوس.. وكل الشغلانات اللي اشتغلتها كنت بحبها.

- ربنا أداني فلوس، ولكن مش هي المهمة في حياتي.. والزواج حياة تانية.

- أبويا مات وملحقتش أشبع منه وليه فضل كبير في صفاتي.. وملحقتش أخطف من وقت أبويا كتير

- المتنمر هو الأضعف دائمًا.. والإنسان مخلوق عشان يبقى مفيد ويعمل حاجة.

- قصتي أنا ومنى قصة مجنونة بكل تفاصيلها.. عندها كمية كبيرة من الصدق في وسط مجتمع مجامل.