فيلم العميل صفر يعرض في أوروبا والولايات المتحدة في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان أكرم حسني لفيلمه الجديد "العميل صفر"، الذي يعرض في أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

ونشر حسني بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "العميل صفر في سينمات أوروبا وكندا وأمريكا واستراليا، ابتداء من يوم الجمعة 6 أكتوبر".

وأضاف أكرم حسني: "سيتم الإعلان عن أماكن العرض قريبًا".

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.