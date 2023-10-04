فن ومشاهير

فيلم العميل صفر يعرض في أوروبا والولايات المتحدة في هذا التوقيت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان أكرم حسني لفيلمه الجديد "العميل صفر"، الذي يعرض في أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

ونشر حسني بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "العميل صفر في سينمات أوروبا وكندا وأمريكا واستراليا، ابتداء من يوم الجمعة 6 أكتوبر".
وأضاف أكرم حسني: "سيتم الإعلان عن أماكن العرض قريبًا".
"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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