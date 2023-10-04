منع "ترامب" من دخولها.. ما لا تعرفه عن فنادق روبرت دي نيرو قبل افتتاح فروعها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف النجم العالمي روبرت دي نيرو، عن استعداده لافتتاح فندقين في مصر، ضمن سلسلة مطاعم وفنادق نوبو للضيافة.

دى نيرو، ظهر في مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، وهو يقول: "يسعدني أن أعلن عن تواجد نوبو في مصر.. هذا البلد الساحر والمبهر أتطلع لرؤيتكم هناك”.

النجم العالمي بدأ في عام 1994، رحلته في عالم المطاعم مع الشيف الياباني نوبو ماتسوهيسا، والمنتج السينمائي مير تابر، بعد إعجابه بوجبة السوشي اليابانية، التي قدمها الشيف الشهير، في مطعم أسسه في لاس فيجاس.

أقام دي نيرو وشركائه نوبو وتابر، أول فروع سلسلة المطاعم في نيويورك، وبعد حصولهم على واحدة من أهم جوائز عالم الضيافة في أمريكا قاموا في 2013 بدخول عالم الفنادق، قبل أن تصبح مطاعم وفنادق نوبو، سلسلة عالمية لها فروعها في أمريكا، وأوروبا، وآسيا، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية.

دي نيرو، من المقرر أن تقام الفنادق التابعة له، في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وبمنطقة الشيخ زايد، بالتعاون مع إحدى الشركات العقارية.

وكان دي نيرو، قد أعلن عام 2018، عن منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من دخول أي من فنادق أو مطاعم "نوبو"، التي تزيد عن 30 فرعا حول العالم، بسبب معارضته سياسة الرئيس السابق.

روبرت دي نيرو، كان من المقرر حضوره عام 2019 ، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالتزامن مع عرض فيلمه " الأيرلندي"، قبل اعتذاره لاحقا بسبب ارتباطه بأعمال فنية.