أول تعليق من رامي صبري بعد حصوله على جائزة أحسن مطرب من مهرجان العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان رامي صبري عن سعادته بعد تكريمه من دولة العراق كأحسن مطرب لعام 2023.

ونشر رامي صبري صورًا أثناء تكريمه، عبرحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "شكرا جمهور العراق على جائزة أحسن مطرب لعام 2023 من مهرجان العراق الدولي".

وأضاف: "أتمنى السنة دي تبقي كلها مهرجانات وحفلات ومواسم في بلد العراق الحبيب الغالي ونتقابل قريبا إن شاء الله في حفلات كبيرة تستاهلها العراق وجمهورها العظيم".

وشارك الفنان رامي صبري بحفل توزيع جوائز مهرجان العراق في دورته الأولى والذي أقيمت فعالياته مساء أمس الثلاثاء في العراق.

وقدم "رامي" فقرة غنائية على هامش الحفل ووقع اختياره على أغنية "يمكن خير" والتي لاقت تفاعلًأ من قبل المتواجدين بالحفل.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي على حضور فعاليات المهرجان ودعم رئيسته الفنانة شذى حسون منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان جمال سليمان، الفنان منذر رياحنة، الفنانة مى كساب، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة بشرى، الإعلامية بوسي شلبي وآخرون.