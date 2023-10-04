قيمتها ١٥٠ ألف جنيه.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل ثاني مسابقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن النجم احمد العوضي، عن مسابقة جديدة عبر صفحته فيب موقع فيسبوك، بعد تعاقده على بطولة مسلسل بعنوان "حق عرب".

العوضي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "المسابقة الثانية، تم على مسلسل (حق عرب) رمضان ٢٠٢٤، إنتاج سينرجي (تامر مرسي)، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم، اللي كل حاجة حلوة بتحصل بسببهم وجايين النهاردة ننبسط كلنا ".

وتابع: "المسابقة هتبقى 150 ألف جنيه، 10 هيكسبوا كل واحد 15 ألف، السؤالين 1-(حق عرب )هيبقى شعبي ولا صعيدي، 2- (حق عرب) هيبقى أكشن ولا رومانسي و لا كوميدي.. معانا أربع أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا".

أحمد العوضي، كان قد سبق، و أعلن عن مسابقة قيمتها 100 ألف جنيه، لأشهر كلمات الشخصيات التي قدمها الخديوي"، والكومندا.

وبدأ الفنان أحمد العوضي، مؤخرا تصوير مشاهده في فيلم "الإسكندراني"، من تأليف المبدع الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.