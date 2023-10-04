شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز : أنا الوحيد فى جيلى اللى مثلت مع العظيمة سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم كريم عبد العزيز خلال مقابلته مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج "soldout"، إنه دائماً يشعر بالخوف في كل عمل جديد يدخله، خاصة أن همه إرضاء الجمهور في المقام الأول، مشيراً إلى إن الإيرادات في السينما تتحكم في اختيارات الفنان، وهو ما يجعله ينتقى كل الاعمال التي تقدم له .

وأوضح كريم إنه الوحيد في جيله الذى مثل مع العظيمة سعاد حسنى، وهو التصريح الذى لاقى إعجاب الجمهور الذى حضر اللقاء، وذلك عندما فسر دوره في فيلم المشبوه" مع النجم الكبير عادل إمام.



كريم عبد العزيز

كما أشار كريم عبد العزيز عن قصة استعانة المخرج أحمد سمير فرج له في فيلم قصير، وعندما قدم الدور وجد إن هناك متعة حقيقية أمام الكاميرا، كما خلق صراعاً كبيراً في داخله بسبب الإخراج والتمثيل أثناء تواجده في معهد السينما، وعقب تخرجه من المعهد قابله المخرج مروان حامد وقال له أن المخرج شريف عرفة عايزك في دور، وبالفعل ذهبت له وقال لى أن يريد أن أكون معه في فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة" مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، وبالفعل قدمت الدور كان الأستاذ شريف عرفة والأستاذ وحيد حامد لهما فضل عليا كبير.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يصور حالياً مسلسله الجديد "الحشاشين" ومقررعرضه في رمضان 2024، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .