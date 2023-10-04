أمينة خليل على المسرح للمرة الأولى في "موسم الرياض"

كشفت الفنانة أمينة خليل في تصريح خاص لـ"لها" أنها تستعد لخوض أولى تجاربها على خشبة المسرح من خلال عرض مسرحي بعنوان "سناب شات" ضمن فعاليات "موسم الرياض" لعام 2024.

وقالت أمينة إنها خائفة من تجربة المسرح، لكنها سعيدة بخوض أولى تجاربها المسرحية ضمن "موسم الرياض".

وكشفت أمينة تفاصيل المسرحية مؤكدةً أنها تدور حول جري الفتيات وراء الموضة والتمسّك بالمظاهر الخدّاعة رغبةً منهن في اقتناص الترند من خلال شقيقتين يحاول والدهما أن يزوّجهما من رجلين محترمين إلا أنه يفشل".

ويشارك أمينة خليل في بطولة مسرحية "سناب شات" مجموعة من النجوم، أبرزهم؛ مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن "توتا".

من ناحية أخرى، عُرض لأمينة خليل أخيراً فيلم "وش في وش"، وقد حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات تخطت الـ 27 مليون جنيه في مصر، واحتل مراكز متقدّمة في البوكس أوفيس الخليجي.

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتَي الزوج والزوجة وتحدث بينهم مشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية... وهو بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم: خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب...، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

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