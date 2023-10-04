رامي صبري يحصد جائزة أفضل مطرب لعام 2023

بغداد - الخليج 365
أعلن النجم رامي صبري حصوله على جائزة أفضل مطرب لعام 2023 وذلك ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي في دورته الأولى وشهد تكريم عدد من نجوم الفن العربي.
شارك رامي صبري جمهوره مقطع فيديو من لحظات تتويجه بالجائزة عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام وقال: من العراق الحبيب جائزة أفضل مطرب لعام 2023 .. لمهرجان العراق الدولي .. ألف شكر للجمهور المصري والعربي .. وشكر خاص جداً للفنانة الصديقة شذا حسون.
وشارك عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي بفعاليات المهرجان أبرزهم: الفنانة هالة صدقي، الفنان جمال سليمان، منذر رياحنة، مي كساب، إيمان العاصي، الفنانة بشرى، الإعلامية بوسي شلبي والنجمة صفية العمري وآخرون.
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