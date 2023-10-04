مايا دياب تستعرض محتويات حقيبتها وتتعرض للانتقاد بسبب بنطالها

بطريقتها العفوية المحبّبة الى الجمهور، استعرضت النجمة مايا دياب محتويات حقيبتها الكبيرة خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس.

وظهرت النجمة اللبنانية وهي تجلس على الأرض مرتديةً بنطال جينز وتوب قصيرة تكشف عن بطنها، وتستعرض المحتويات الغريبة الموجودة في حقيبتها ومن ضمنها "لاصق" وكولون أسود وشوكولاتة وكمية من البونبون والحلوى المتنوعة.

ووضعت مايا داخل الحقيبة أيضاً مجموعة من الأوراق الرسمية التي أوضحت أنها كانت تحتاج الى التوقيع في بيروت، إضافة الى أساسيات المكياج مثل أحمر الشفاه، والبودرة، والعطور، وكمية كبيرة من منتجات العناية بالأسنان، مع هاتف خليوي ثانٍ، ونظّارات شمسية وأشياء أخرى.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع عفوية مايا دياب والأغراض الكثيرة الموجودة في حقيبتها، وأثنوا على طرافتها وطبيعيتها في التعامل مع الأمور، إلا أنها لم تسلم من بعض الانتقادات التي طاولت بنطالها الجينز المزيّن بصلبان سوداء، وهو ما اعتبره البعض قلة احترام للدين.

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