شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يروى قصة مروره بـ 9 جلطات فى الرئة وتلقيه العلاج لمدة شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى النجم كريم عبد العزيز خلال لقاؤه ببرنامج "SOLD OUT" المذاع على منصة WATCH IT، ويقدمه الاعلامى محمود سعد، عن وقت مروره بأزمة صحية شديدة في إنجلترا، مشيراً إلى أن الطبيبة الإنجليزية قال له نصاً " إنك سوف تموت في القريب" وذلك بناءا على التحاليل والإشعات التي أجراها عندما شعر بتعب وضيف تنفس في صدره .

واكد كريم إنه تعرض لـ 9 جلطات في الرئة، وهو ما جعل الأطباء في ذهول من الحالة، وعندما حاول كريم أن يترك المستشفى، أتفق معه أكبر الأطباء وهو بروفيسور كبير في إنجلترا أن يتلقى بعض العلاجات خارج المستشفى باتفاق رجالة ولم يتعرض إلى الإرهاق وخلافه، واستغرق تلقيه العلاج في إحدى المراكز بجانب منوله لمدة شهر ونصف .

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يصور حالياً مسلسله الجديد "الحشاشين" ومقرر عرضه في رمضان 2024، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .