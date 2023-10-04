ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قديم للممثلة المصرية يسرا تظهر فيه من إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي عام 2018.

يسرا استفزها سؤال المذيع عن إطلالتها حيث أنها كررت قول تفاصيل الإطلالة في مجموعة من اللقاءات في تلك الليلة.

وجاءت ردة فعل يسرا أنها قالت ان الفستان تصميم المصمم اللبناني أنطوان القارح، وتابعت "بقولها 100 مرة!"، واستدركت تفاصيل الإطلالة ثم قالت: "وأنا ، باي" واستدركت ورحلت.

وأعاد الناس نشر الفيديو وتناقله، بطريقة الميمز، حيث أن ردة فعل يسرا أضحكت الكثيرين، بخفة ظلها المعتادة.

كانت هذه تفاصيل خبر سؤال يستفز يسرا .. وردة فعلها حديث المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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