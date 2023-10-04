أمية ملص تدافع عن مسلسل باب الحارة بعد هجوم ياسر العظمة عليه

ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الممثلة السورية أمية ملص التي شاركت تمثيلياً في مسلسل باب الحارة مجسدة دور "بوران" بأن هجوم الممثل السوري ياسر العظمة على المسلسل وصنّاعه ليس مبرراً رغم احترامها الشديد لرأيه وذلك لأن المسلسل ليس وثائقياً بل هو عبارة عن قصة درامية.



وقالت ملص خلال لقاء مصوّر عبر أحدى المنصات العربية :"أريد أن أقول إن مسلسل باب الحارة ليس عملاً توثيقيًا كغيره من الأعمال الدرامية السورية التي وثَّقت حقبة زمنية معينة مثل حمام القيشاني، الذي تحدث عن حقبات تاريخية كانت في سورية بتواريخ دقيقة، وأسماء شخصيات معروفة، إنما هو حدوثة".

أما حول اتهامه لصناع العمل بأنهم انتقصوا من قيمة المرأة فعلقت أمية ملص قائلة :"هناك امرأة خانعة وأخرى قوية في جميع المجتمعاتوالأزمان،وتابعت: "باب الحارة فيه تنوع بالنساء، وهناك نساء قادرات، وعندما تكون المرأة تحترم زوجها وتوافقه الرأي في بعض الأحيان عندما يكون على حق ضمن البيئة المعينة فهذا ليس خضوعًا وخنوعًا، بل تفرض احترامها على الرجل إلى حد ما".

وكان العظمة قد شنّ هجوماً عنيفاً ضد صنّاع مسلسل باب الحارة الذي اعتبر أنهم زيفوا حقبة مهمة في تاريخ سوريا غاسلًا بذلك عقول المشاهدين الذين يعتقدون أنه يتناول الحقيقة واصفاً إياه بالعمل "الفانتازي" الذي لا علاقة له بتلك الحقبة الزمنية.