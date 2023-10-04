ميرنا وليد - بيروت - دخلت شقيقة الفنانة المغربية أسما لمنور القفص الذهبي وذلك أيام قليلة على تخرجها من كلية الحقوق.

وقد وثقت الفنانة المغربية حفل زفاف أصغر شقيقاتها "نسيبة" وذلك في مقطع فيديو نشرته في صفحتها الرسمية بموقع للتواصا الإجتماعي حيث بدا فيه أن العروس اختارت أن يكون كل شيء في القاعة من المقاعد إلى المناديل إلى الزينة باللون الوردي.

واستعرضت أسما أيضاً إطلالة شقيقتها بالقفطان المغربي التقليدي والعرس على الطريقة المغربية كما ظهرت عائلتها والعريس والأقارب، وعلقت على الفيديو كاتبة: كانت فرحتي مضاعفة بنجاح وزواج أصغر أخواتي نسيبة لمنور، فرحنا باجتيازها بنجاح لمباراة المحاماة، وتحقيقها لحلمها وحلم عائلتها، وبعدها بيومين فقط احتفلنا بحفل زواجها، حفل جمع عائلتنا وأقرب أصدقاء شقيقتي الصغرى وأصدقاء العائلة".

أضافت :" استاذة نسيبة لمنور واخا هادشي كامل غادي تبقاي فعيني ختي الصغيورة *نونوش* وما زال نحتفلو بيك قريبا وانت تؤدين قسم المهنة وترتدين بذلة المحامي، أحبك نونوش نسيبة و نايل بالرفاه والبنين".

كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة أسما لمنور تدخل القفص الذهبي في عرس مغربي تقليدي وهل تشبهها؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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