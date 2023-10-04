بالفيديو- سليم عساف يتحدث عن حب الذات بـ "قلبي حديد"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني سليم عساف أحدث اعماله وهي أغنية تحمل إسم "قلبي حديد" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "قلبي حديد" هي اغنية إيقاعية من كلمات و الحان سليم عساف، و توزيع سليمان دميان، وتعاون سليم بالكليب الخاص بالأغنية مع المخرج جاد شويري للمرة الثانية بعد اغنية "جمالو" حيث تم التصوير بمناطق عدة في مدينة برشلونة.

و تتحدث الأغنية عن القوة التي يجب ان يتحلى بها كل شخص وعن حب الذات والاهتمام بالنفس أولً، حيث تقول كلماتها:

حالي بدي إعشق حالي

إنتا ولا على بالي

ما عاد بدّي ياك

قلبي يلّي إنتا وجعتو

من إيدك ضيّعتو

صار لازم ينساك

أنا حدا تاني من الليلي

يقولو أناني يقولو مريض

قلبي الطيّب خلص محيتو

ومن الليلي قلبي حديد

تركني مع ناس بتفهمني

مع ناس تقدرني

عني ما يتخلو

بعدني عن كل شي بيتعبني

واللي ما بيحبني

الله يسهّللّو