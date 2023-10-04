نجم شهير يعترف: "مالي بالحرام"

ميرنا وليد - بيروت - اثار مشهور موقع التواصل الإجتماعي يحيى المرعي جدلا كبير بين الجمهور، بعد قوله أن ماله حرام.

وخلال بث مباشر لـ يحيى المرعي عبر حسابه الخاص، قال: "أنا خاطب، و أنا إنسان مالي بالحرام".

على صعيد آخر اشار المرعي مؤخرا الى ان أصله ليس من المملكة العربية السعودية، قائلا: "أنا ولدت في المملكة العربية السعودية، وعائلتي تعيش هناك، ولم أعلن أنني سعودي إلا لأني أحب هذا البلد، وأعتبر نفسي جزءاً منكم، وأنتم يا أهل السعودية لم تجعلوني أشعر بالغربة”.

وتابع: "أنا فخور بالسعودية وبالسعوديين، وأقدرهم، وأعتبر نفسي واحداً منهم، وأحبكم".

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