حصد العديد من الجوائز وهذه أبرز أعماله.. معلومات عن المخرج عواد شكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، المخرج السينمائي عواد شكري، ونعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، المخرج عواد شكري.

وقال "عبد الجليل" في بيان، إن عواد شكري سيظل خالدًا بيننا بأعماله التي لن تنسى وستظل دائما محفورة في أذهان المشاهدين، إذ قدم الكثير من الأفلام التي تمثل علامة في تاريخ السينما التسجيلية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم معلومات عن المخرج عواد شكري:

-واحد من أهم مخرجي الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية في مصر.

-درس الإخراج في المعهد العالي للسينما عام 1986.

-قدم عواد شكري خلال مسيرته الفنية عدد من الأفلام التي حصدت عددا من الجوائز منها "صائد الثعابين"، و"أفراح".

-حصل على جائزة أحسن فيلم تسجيلي عن "صائد الثعابين" من المهرجان العربي الأول للسينما عام 1985.

ـ حصل على جائزة أحسن فيلم تسجيلي عام 1986 عن فيلم "قطر الصعيد" من نفس المهرجان.