موعد عرض مسلسل "نصي التاني" لـ علي ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت منصة شاهد في عرض الحلقات الأولى من العمل يوم الأربعاء الماضي 28 سبتمبر 2023، ومن المقرر عرض باقي حلقات مسلسل نصي التاني كل يوم أربعاء من الأسبوع، في تمام الساعة 12:00 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل نصي التاني في إطار اجتماعي كوميدي، يجسد خلاله علي ربيع، دور موظف في بنك، ويلتقي مع فتاة جديدة كل حلقتين، ويعيش قصة حب جديدة معها، كما يتكون العمل الفني من 10 حلقات فقط.

ويضم مسلسل نصي التاني العديد من الفنانين أبرزهم علي ربيع، ميرنا نور الدين، وبسنت شوقي، رنا رئيس، أسماء أبو اليزيد، وفاء عامر، ياسمين رئيس، إيمان السيد، جيلان علاء، محمد محمود، وغيرهم.