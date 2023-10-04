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هكذا روج محمد رمضان لحفله في أسوان بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روج النجم محمد رمضان، لحفله الغنائي الذي يحييه في محافظة أسوان بمناسبة ذكرى احتفالات نصر أكتوبر.

ونشر رمضان، مقطع فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ثقة في الله أقوى حفلة في أسوان".

وقال رمضان، بالفيديو: "صحيت من النوم بصيت في الموبايل لقيت باقي يومين على الحفلة، فحاولت أغير وأتحرك على أسوان، عشان أعمل بروفة قبلها بيوم..

أسوان أنا جايلك زي الرهوان، أسوان أسوان استني محمد رمضان.. ثقة في الله نجاح، وثقة في الله أقوى حفلة بمصر".

وكان محمد رمضان، أعلن في وقت سابق عن حفله بأسوان، قائلا: "أقوى حفلة في مصر بمناسبة ٥٠ سنة نصر يوم الجمعة ٦ أكتوبر الساعة ٩ مساءً في مدينة الفراعنة .. استاد أسوان يجمعنا، ثقة في الله نجاح".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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