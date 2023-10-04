أحدث ظهور لـ مايان السيد.. والجمهور: "إيه الحلاوة دي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة مايان السيد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على السوشيال ميديا.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل أوي" ، "قمر" ، "جمال" ، "إيه الحلاوة دي ما شاء الله" ، "أحلى واحدة".

جدير بالذكر أن مايان السيد عُرض لها في دراما رمضان 2023 مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" أمام النجمة الكبيرة يسرا.

وشارك في بطولة المسلسل محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، أحمد عبدالوهاب.

كما ظهرت أيضا كضيفة في مسلسل "جت سليمة" في نفس الموسم الرمضاني، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام.