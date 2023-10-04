أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، متابعها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها في أسبوع الموضة بـ باريس.

ونشرت سلمى، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان قصير باللون الوردي، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالأتي: "جميلة أوي" ، "يا ألواناتك"، "ما شاء الله"، "عسولة".

يذكر أن، الفنانة سلمى أبو ضيف تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "ليه تعيشها لوحدك" بدور العرض .

الفيلم يخوض بطولته خالد الصاوي، شريف منير، محمد رضوان، وعدد من الفنانين، ومن تأليف الدكتور أحمد عبد العزيز، ومن إخراج حسام الجوهر.