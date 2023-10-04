صورة نادرة بمرحلة الطفولة تجمع بين أمير كرارة وشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أمير كرارة بصحبة شقيقه الفنان أحمد كرارة، في صورة نادرة تجمع بينهما بمرحلة الطفولة.

ونشر أحمد كرارة، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عندما نتحدث عن الشياكة.. أحمد كرارة وأمير كرارة".

وجاءت تعليقات الجمهور، على صورتهما بالطفولة، كالتالي: "ياه.. أيام الأتوبيس الأحمر" ، "أحلى فنانين" ، "الشياكة موضوع تاني" ، "كنتوا عسل أوي" ، "قمرين والله" ، "عسل والله العظيم".

وعرض لأمير كرارة بدور العرض السينمائي مؤخرا فيلم "البعبع" بطولة ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

من ناحية أخرى، شارك أمير كرارة، بمسلسل "سوق الكانتو" بموسم دراما رمضان الماضي 2023.

بينما كانت آخر أعمال أحمد كرارة مسلسل "رانيا وسكينة" الذي عرض عام 2022 وشارك في بطولته روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح ومحمد رضوان وسليمان عيد وعمر الشناوي، ومن إخراج شيرين عادل.