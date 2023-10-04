أصالة والرباعي وبرهان يحيون ثالث ليالي "الغناء بالفصحى"بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يستعد النجوم صابر الرباعي وأصالة نصري وبرهان، لإحياء حفل غنائي، مساء الخميس 19 أكتوبر، بمسرح أبو بكر سالم في رياض بوليفارد سيتي بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حساب "بنش مارك" على إنستجرام، بوستر الحفل، وحمل تعليق: " ثالث ليالي الطرب والغناء بالفصحى مع الفنانة أصالة والفنان صابر الرباعي والفنان برهان.. الخميس 19 أكتوبر..مسرح أبو بكر سالم - الرياض".

يقام الحفل على هامش فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى الذي تقيمه وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية.

وكان هيئة الموسيقى السعودية، أعلنت عن إطلاق مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة التي تقام في الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر بمشاركة 12 فنانا وفنانة من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويقدم المهرجان 4 ليال غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كل منها وصلات غنائية لعدد من النجوم، إذ يشارك نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة أغان طربية ووطنية وقصائد فصحى مُغنَّاة، إلى جانب مشاركة فنانين صاعدين.

وتجمع الحفلات الغنائية بين الكلاسيكيات والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم شعراء التراث العربي، في "فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي".