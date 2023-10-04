إلهام شاهين ومحمود حميدة.. صور جديدة من الجولة البحرية للنجوم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - نظمت شركة ديجيتايزد رحلة بحرية لمجموعة من النجوم أبرزهم محمود حميدة وإلهام شاهين وسلوى محمد علي ومنال سلامة، بالإسكندرية.

واستمتع النجوم بطقس مدينة الإسكندرية قبل ساعات من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وسط أجواء من البهجة والصداقة الواضحة بينهم.

وشارك في الجولة البحرية كل من أمير شاهين، وإلهام صفي الدين، ونيرمين الفقي، وعدد من المكرمين من المهرجان هذا العام.

وشهدت الجولة البحرية التي نظمتها شركة ديجيتايزد أجواء عائلية مرحة بين إلهام شاهين وعائلتها التي حرصت على التواجد معاه في الدورة التي تحمل اسمها، وحضور تكريمها في حفل الافتتاح.

تختتم الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، فعالياتها غدا الخميس، بعد انطلاقه يوم الأحد الماضي بحفل أقيم في مكتبة الإسكندرية، وشهد حضور فنيا وإعلاميا كبيرا.