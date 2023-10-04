شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز فى sold out.. كنت أرغب فى كسر قاعدة "الجان" في بدايتى الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم كريم عبد العزيز خلال لقائه فى برنامج "sold out" المذاع على منصة watch it، إنه شعر إنه ممثل محترف مع مرور التجارب التي قدمها في مشوراه الفني، خصوصاً إنه لم يعترف بالالقاب ولكنه يعترف ويحترم مشوار كل فنان قدم كل ما يملك إلى الجمهور، وذلك رداً على سؤال المذيع محمود سعد "متى شعرت إنك ممثل قدير"؟.

وأكد كريم أن الهدف الذى سعى إليه في بدايته الفنية كان كسر قاعدة أدوار الجان الذى كان محصوراً فيها، ومفيش حاجة اسمها ممثل شكله حلو ولنا في ذلك أمثلة أن الأستاذ محمود عبد العزيز كان جان وعمل الكيت كات .

وقال وجهة نظرى أن كل الأساتذة الذين تعاملت معهم مثل الأستاذ عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكى، كان الهدف في حكايتهم إنهم يحترمون الجمهور والورق وكل عناصر العمل بشكل جيد.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز يصور حالياً مسلسله الجديد "الحشاشين" ومقرر عرضه في رمضان 2024، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة .