شكرا لقرائتكم خبر عن سيرة الظاهر بيبرس بمناسبة ميلاده وأفلام يابانية وموسيقى عربية احتفالا بعيد الأوبرا 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمرور 35 عام على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة تقام مساء الأحد 8 أكتوبر.

ففي السابعة والنصف مساء على المسرح الكبير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا تعرض المسرحية التاريخية( بيبرس الأسطورة) بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وتروى سيرته الذاتية التى شهدت بطولات وانتصارات واحلام نجح فى تحقيق بعضها.

وفى الخامسة مساء يحتضن المسرح الصغير وبالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة تعرض ثلاثة افلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا اليابانى الدولى للفيلم هم اينورى، فانتازيا منتصف الصيف و ذئاب الشرق وتهدف إلى إلقاء الضوء على معالم مدينة نارا التى تعد احد أجمل المناطق فى اليابان وسعيا لإبراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثراءها وتنوع الثقافة فى مجتمعها حيث تدور فكرة فيلم اينورى حول هجرة الأجيال الجديدة من بلدة كانوجاوا للمدن مع بقاء القليل منهم محافظين علي تاريخ بلدتهم، اما فانتازيا منتصف الصيف يدور حول رحلة اثنين من صانعى الافلام لتصوير عمل عن مدينة جوجو وخلالها يلتقيان بشخصين من السكان المحليين وتتوالى الاحداث وفيلم ذئاب الشرق يروى قصة الصياد اكيرا البالغ من العمر 75 عام الذى ترك عمله واصدقائه لممارسة هوايته فى صيد الذئاب.

وفي الثامنة والنصف مساء على مسرح الجمهورية تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلا يضم مختارات من عيون الطرب يؤديها كل من نهاد فتحي ، أميرة أحمد ، زينب بركات ، تامر عبد النبي ، مصطفى النجدي وإسلام رفعت.