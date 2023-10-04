شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم متوسط لفيلم الأبطال الخارقين Blue Beetle من النقاد العالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle على تقييم 79 % من قبل 262 ناقدا عالميا و 92 % من قبل أكثر من 2500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes. وذلك بعد أن زادت إيرادات العمل بحوالى 5 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 127 مليونًا و 339 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.



Blue Beetle

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أو Blue Beetle، العمل مستوحى من إحدى شخصيات شركة DC.

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.