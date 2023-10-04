شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ميرين ترد على الانتقادات الموجهة لها بسبب لعب دور جولدا مائير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت النجمة العالمية هيلين ميرين أزمة "الوجه اليهودي" والممثلين غير اليهود الذين يلعبون شخصيات يهودية، قائلة إنها "تستطيع أن ترى" سبب عدم ارتياح بعض الناس تجاه ذلك، حيث تلعب الممثلة دور رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، جولدا مائير، في فيلم السيرة الذاتية Golda للمخرج جي ناتيف.

وبصفتها ممثلة غير يهودية التى تلعب دور شخصية تاريخية يهودية، فقد قوبل اختيار ميرين ببعض الانتقادات عندما تم الإعلان عنه، وإلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وخلال ردها على الانتقادات قالت ميرين: "في بعض الأحيان لا يمكننى أن أفهم الأسباب التي تحرك الأشخاص في شن هجوم محدد على الممثلين، خاصة أننى لا يمكننى تمييز وجود شخص يهودي في المكان، نحن جميعًا مزيج رائع وبالتأكيد ليس لدي مشكلة مع كيرك دوجلاس الذي يلعب دور فايكنج، وكيرك دوجلاس يهوديًا".

فيلم Golda يتطرق إلى حياة رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير خلال حرب أكتوبر 1973 حتي أثار ردود فعل كبيرة، وذلك بسبب مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر وتجسيد هيلين ميرين دور جولدا مائير مثلما ظهر في البرومو الذى يظهر علامات الانكسار علي وجهها بصورة كبيرة ومعاناتها خلال الحرب.

كما كشف البرومو عن أمور أخري مثل إلقاء اللوم على شخصيات قيادية في إسرائيل مثل وزير المخابرات وموشى ديان، وغيرهم من الشخصيات التي لم تتوقع هجوم من مصر أو سوريا على إسرائيل.

أيضاً يتطرق الفيلم إلى الدعم الكامل التي تسعي إسرائيل للحصول عليه من أمريكا مثلما حصل في مقابلتها مع وزير الخارجية الأمريكي هنرى كيسنجر، وهو ما يظهر خلال البرومو.