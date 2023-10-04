كل ما تريدون معرفته عن فيلم أحمد عز الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأن الفنان أحمد عز جلسات التحضير لفيلمه الجديد “فرقة الموت” وذلك بعد اكتمال فريق العمل بانضمام الفنان آسر ياسين إليه واستكمال الشركة المنتجة باقي التعاقدات، حيث يشارك في بطولة العمل منة شلبي وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.

وكشف مصدر من داخل العمل لـ”لها” أن مخرج الفيلم أحمد علاء قرر البدء بالتصوير آخر الأسبوع المقبل، بعد انتهاء جلسات العمل مع نجوم الفيلم.

فيلم “فرقة الموت”، يخوض به أحمد عز تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية “خُط الصعيد” الذي أرعب منطقة الصعيد في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

ويُعد فيلم “فرقة الموت” التجربة الرابعة لمنة شلبي في السينما مع أحمد عز، بعد أن قدّما معاً “الجريمة” للمخرج شريف عرفة، و”بدل فاقد” للمخرج أحمد علاء، وظهورها كضيفة شرف في فيلم “حلم عزيز”، ومن المقرر البدء بتصوير الفيلم في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، ويُعد استكمالاً للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما.